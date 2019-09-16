نقاط تفتيش نسائية من أجدابيا إلى النوفلية (صور)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن تزويد نقاط التفتيش من أجدابيا حتى النوفلية بعناصر الشرطة النسائية.

وأشار مسؤول الإعلام بالإدارة وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إلى تزويد نقاط التفتيش بعناصر الشرطة النسائية بعد ضبط عدد من عمليات تهريب الممنوعات عن طريق العائلات، تنفيذًا للخطة رقم (1) التي كلف بها وزير الداخلية بالحكومة الموقتة الإدارة العامة للحث الجنائي.

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وأوضح العرفي، أنه منعًا للمشاكل أيضًا ولنتمكن من التفتيش الدقيق لسيارات التي تقل العائلات، تم نشر عدد من نقاط التفتيش المشتركة بين الإدارة العامة والشرطة النسائية من أجدابيا حتى النوفلية.

يذكر أن وزارة الداخلية كلفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتمركز ونشر نقاط تفتيش بمدينه أجدابيا ومنطقة الهلال النفطي والطريق الساحلي، للتأمين والتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة.

وفي مايو الماضي، أعلن قسم الشرطة النسائي أن دفعة خريجات جديدة ستلتحق بالقسم بعد إتمام الدورة وتخرجن في معهد تدريب الشرطة ببنغازي.

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