وصول التطعيمات الأساسية لباطن الجبل

شرع العاملون بوحدة التطعيمات في المخازن بالإجراءات المتبعة لتوزيعها على مراكز التطعيمات بعد أن وصلت شحنة التطعيمات إلى مخازن الإمداد الطبي بباطن الجبل.

وتم توفير أغلب التطعيمات في باطن الجبل باستثناء لقاح السل بي سي جي والتي ستصل شحنته خلال الأيام القادمة

وقام من قبل القائمين على مخازن الإمداد الطبي بطمأنة أولياء الأمور بتوفر كافة أنواع اللقاحات لتطعيم أبنائهم بالتطعيمات الموجودة حاليا حتى تتوفر الناقصة منها.

وكانت مخازن الإمداد الطبي في باطن الجبل قد تسلمت أواخر يوليو الماضي شحنة مكونة من أنواع مختلفة من الأدوية، تضمنت عدداً من المضادات الحيوية وأدوية الحرارة والأسبرين وبعض الأدوية الأخرى، مرسلة من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، وذلك بحسب ما ذكره مدير مخازن الإمداد الطبي، أيمن كرناف.

وتأتي هذه الأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة بالتزامن مع تكرار شكوى القيمين على مخازن الأدوية ومشافي باطن الجبل من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة التي لم تصلهم منذ أمد بعيد.

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