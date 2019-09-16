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صيانة الطريق الرابط بين بني وليد ونسمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تجاوزت نسبة إنجاز أعمال صيانة الطريق الرابطة بين بني وليد ونسمة 80% وتشمل الصيانة إنشاء عدد من العبَّارات وتعبيد الطريق حيث سيتم تسليم المشروع وفتح الطريق مع نهاية شهر أكتوبر القادم.

وقد أصيبت الطريق الرابطة بين بني وليد ونسمة، في الخريف الماضي بانجرافات وانهيارات نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى سيول قوية، وقد انطلقت عمليات الصيانة لهذه الطريق الحيوي خدمة لسكان المدينة.

وتعد طريق نسمة بني وليد طريقا رئيسية وحيوية خاصة في السنوات الماضية حيث عانى المواطنون من الانجرافات التي أدت إلى كثير من الحوادث فكان لزاما أن تجرى لها عمليات الصيانة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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