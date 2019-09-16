بعد هجوم العرادي .. غويلة يحذر “الفاندي” بحرب من الله بسبب هجومه على “الغرياني”

أخبار ليبيا 24 – خاص

توعد مايسمي بعضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء المدعو “عبدالباسط غويلة”، رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح الفاندي، بحرب من الله، إثر هجومه على المفتي المعزول صادق الغرياني، حسب وصفه .

غويلة قال – في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على ما قاله الفاندي بمدينة ترهونة في جنازة ما وصفهم غويلة بـ”البغاة المعتدين الظالمين الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب على طرابلس”، إن الفاندي، نسى ما جاء في الحديث القدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب .

وبشر رئيس مشايخ ترهونة، بـ”الحرب من الله تعالى يا فاندي وما أراك والله إلا هالك فقد شتمت الشيخ الصادق ووالده وأجداده وهؤلاء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء”.

وأضاف عبد الباسط، أن كلام الفاندي، قد غاظه، ولكنه استبشر بقرب “الفتح والنصر وبأن تحرير ترهونة قاب قوسين أو أدنى من المليشيات والمجرمين والظالمين”، موجها التحية لـ”أحرار ترهونة” الرجال الذين يقاتلون في صفوف قوات بركان الغضب التابعة لوزارة دفاق الوفاق المعترف بها دوليًا، مبشرهم “بنصر الله لهم وإن غدا لناظره لقريب”.

وكان القيادي السّابق بحزب العدالة والبناء، الذّراع السّياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، “عبد الرازق العرادي”، قد تقدّم ببلاغٍ للنائب العام، ضدّ رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح “الفاندي”، متهما إياه بالتّحريض على الحرب ضدّ طرابلس وأهلها وسكانها .

وقال “العرادي” ـ في تدوينة له على فيسبوك إنّه اتّهم “الفاندي” أيضا في بلاغه بالتّحريض على القصف بصواريخ الجراد التي تسقط على أحياء سوق الجمعة ومطار معيتيقة -حسب وصفه – كان آخرها صباح أمس الأحد، محمّلا إياه مسؤولية القتل والتدمير، وما نتج من أضرار للمسافرين الذين يستخدمون هذا المرفق.

“العرادي” اعتبر رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، شريكا في الجرائم التي أدّت إلى إزهاق أرواح مدنيين وتدمير ممتلكاتهم والاعتداء على المؤسّسات العامة المدنية، مطالبا النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم، وفق قانون العقوبات الذي ينصّ في مادته رقم 101 على أنه “من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها”، وكذلك تطبيق المواد الخاصة بجرائم التحريض، التي أدت إلى القتل والتدمير .

وكان “الفاندي “، قد جدد دعوته أمس السبت، لشباب مدينة ترهونة ومن يستطع حمل السلاح، للانضمام للقوات المسلحة، لاستكمال القتال الذي بدأته ترهونة جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الوطني.

وبعث “الفاندي”، برسالة أثناء كلمته في صلاة الجنازة على اللواء “المقري”، والشقيقين “محسن وعبد العظيم الكاني”، إلى المفتي المعزول، “الصادق الغرياني”، بأن ترهونة أشرف منه ومن أدبه وعلمه ومن عائلته، متهما إياه بأنه (خائن وعميل) .

وتابع الفاندي: “أريد أن أوصل رسالة باسم قبائل ترهونة لكل الخونة والعملاء وعلى رأسها الغرياني، وأتباعه، الذي يتهم ترهونة بأنهم عملاء للصهيونية والرجعية أنها أشرف منك أيها “الخائن العميل”، مشددا أنهم سيستكملون قتالهم ولن يتراجعون عما بدأوه في سبيل الوطن.

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