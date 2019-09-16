لهذا السبب قد تتوقف الرحلات نهائيا بمطار الزنتان

كشفت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، أن الرحلات بمطار الزنتان قد تتوقف نهائيا خلال الأيام المقبلة نتيجة لتوقف عمليات إمداد المطار بوقود الطيران.

وأعربت المصلحة في بيان أصدرته، عن إدانتها لمواقف حكومة الوفاق بإيقافها لإمدادات وقود الطيران إلى مطار الزنتان، مما تسبب في تأخر إحدى رحلات الحقول النفطية يوم السبت الماضي، قائلة “بسبب هذا الإجراء الظالم ستتوقف الرحلات نهائياً بالمطار”.

وخاطبت المصلحة، من وصفتهم بـ “أصحاب العقولة في أرجاء البلاد بالحياد لمصلحة المواطنين وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية”، مؤكدة على وحدة الوطن ومصلحة المواطن في كل أنحاء ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا