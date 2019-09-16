بعد تبادلهما للاتهامات.. العرادي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفاندي

تقدم العضو المؤسس في حزب العدالة والبناء -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا-والعضو بالمجلس الانتقالي السابق، عبدالرزاق العرادي، ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، صالح الفاندي، بتهمة التحريض على الحرب ضد العاصمة طرابلس.

وقال العرادي في نص البلاغ الذي نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “صالح الفاندي من سكان مدينة ترهونة يحرض على الحرب ضد العاصمة طرابلس وأهلها وسكانها، وهو المحرض على القصف بصواريخ الجراد التي تسقط على أحياء سوق الجمعة ومطار معيتيقة كان أخرها صباح هذا اليوم، وهو بالتالي مسؤول عن القتل والتدمير وما نتج من أضرار للمسافرين الذين يستخدمون هذا المرفق، كما أنه مسؤول عن القصف بالجراد على المدنيين في مناطق أخرى من طرابلس وضواحيها واعتبار المبلغ عنه شريك في هذه الجرائم التي أدت إلى إزهاق أرواح وجرح مدنيين وتدمير ممتلكاتهم والاعتداء على المؤسسات العامة المدنية، لذا نطلب من عدالتكم التحقيق في هذه الجرائم وفق قانون العقوبات الذي ينص في مادته رقم 101 على أنه (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها) وكذلك تطبيق المواد الخاصة بجرائم التحريض التي أدت إلى القتل والتدمير”، بحسب وصفه.

يشار إلى أن الفاندي، كان في وقت سابق قد اتهم جماعة الإخوان ومن وصفهم بـ”ميليشيات المال العام” باستهداف مدينة ترهونة.

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