المفوضية الأوروبية تنفي علمها بقيام خفر السواحل الليبي ببيع مهاجرين لعصابات التهريب

نفت المفوضية الأوروبية علمها بتقارير دولية تشكك بسلامة تصرفات عناصر تابعة لخفر السواحل الليبي، الذين تم تدريبهم من قبل الأوروبيين، تجاه المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.

وكانت تقارير دولية قد شككت بقيام عناصر خفر السواحل في ليبيا بـ”بيع” مهاجرين تم إنقاذهم في المياه الإقليمية لليبيا إلى “عصابات تهريب” بدل اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز المعروفة.

وأشارت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، إلى أنها على استعداد للاطلاع على التقارير المذكورة، مشددة على دقة وصرامة العمل الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتدريب العناصر الليبية.

وشرحت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانيتش، بإسهاب أن التدريب الذي تقوم به طواقم عملية صوفيا يهدف إلى إنقاذ حياة المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر، فـ”نريد جعل المياه الإقليمية الليبية أكثر أمناً”، على حد قولها.

وأكد الاتحاد الأوروبي بأن تدريب عناصر خفر السواحل يتضمن مكونات وتدريبات على احترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين، وأن العمل يتم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المتحدثة أن عمليات اختيار المتدربين تتم بعناية ووفق معايير واضحة، كما وتجري مراقبتهم ومتابعتهم من الأوروبيين وجهات أخرى بعد انتهاء التدريبات، “إذن عملنا محدد ودقيق”، حسب تعبيرها.

وكانت طواقم عملية صوفيا الأوروبية قد دربت حتى الآن 417 عنصراً من عناصر خفر السواحل في ليبيا.

