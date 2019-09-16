الكهرباء تدشن مشروعًا على امتداد مناطق ساحل شرق بنغازي

أخبار ليبيا24

بدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروع لحل الاختناقات بشبكة الكهرباء بمنطقة ساحل شرق بنغازي الممتدة إلى نحو 80 كيلومترًا.

وجاء تنفيذ هذا المشروع بناء على مناشدات مواطني المنطقة بشأن حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي.

وبناء على تعليمات من الحكومة الليبية المؤقتة

قامت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بتكليف المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المنبثق عن الحكومة المؤقتة المهندس عوض البدري برئاسة لجنة عليا لحل الاختناقات.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، ربيع خليفة، إن اللجنة خلصت إلى تنفيذ اجراءات عاجلة لحل المشكلة في منطقة الساحل ذات الرقعة الجغرافية الكبيرة.

وأضاف خليفة، أنه تم نقل محول 220 ك.ف وتركيبه بمحطة سيدي منصور 30 ك.ف وكذلك استكمال مشروع ربط كوابل 30 ك.ف من محطة سيدي منصور إلى محطة سيدي خليفة والتي تم توريدها عن طريق الهيئة العامة للكهرباء وتنفيذ الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا، إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للكهرباء القابضة.

وأوضح خليفة، أنه سيتم تجديد الموصلات على خطوط النقل من من منطقة بوترابة إلى توكرة.

وقال إن هذه الأعمال تهدف إلى إنهاء كافة اختناقات منطقة الساحل بالكامل حتى ينعم القاطنين في تلك المناطق بالكهرباء دونما انقطاع.

وتمتد منطقة الساحل من سيدي خليفة إلى توكرة مرورًا بمناطق سيدي علي ودريانة وبرسس والمبني وبوجرار.

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