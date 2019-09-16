رئيس جهاز «المكافحة»: 700 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، العقيد المبروك عبدالحفيظ إن عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية يبلغ 700 ألف مهاجر غير شرعي خارج مراكز الإيواء وسبعة آلاف مهاجر داخل هذه المراكز.

ودعا، في تصريحاته خلال المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي أقيم في القاهرة بداية من السبت الماضي وانتهى اليوم الاثنين- دول الاتحاد الأفريقي بدعم الدولة الليبية تجاه هؤلاء المهاجرين وألا يقتصر هذا الدعم للنزلاء داخل مراكز الإيواء، وإيجاد الحلول ووضع الخطط للتعامل معهم.

وتعاني الدولة الليبية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بإعتبارها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد لهم، وفق تصريحات العقيد عبدالحفيظ، الذي نبه إلى أن ليبيا تعمل حاليًا من خلال الاتحاد الأفريقي لمواجهة هذا الظاهرة

وتابع: «سيادة الدولة الليبية والقانون المحلي لمواجهة ومكافحة الهجرة هي الفيصل في معاملة الدولة الليبية للمهاجرين والجريمة المنظمة»، مشيرًا إلى مواجهة السلطات الليبية العديد من المشاكل تجاه هذا الملف في مكافحة ومحاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين.

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بحث المنتدى في فترة انعقاده بيانات وإحصاءات الهجرة وإداراتها المستدامة في الأجندة الوطنية والإقليمية والقارية، وفتح حوار حول طرق تطوير وتعزيز عملية جمع واستخدام بيانات وإحصاءات الهجرة الدقيقة والمفصلة من أجل الإدارة الفعالة لجوانبها المختلفة في القارة الإفريقية.

كما بحث تعزيز إدارة البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها من أجل تدبير فعال لظاهرة الهجرة في إفريقيا، وإنشاء مجموعة عمل قارية معنية بإحصاءات الهجرة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز إحصاءات الهجرة والعمل المشترك والتعاون في قضايا الهجرة والتنقل البشري على صعيد القارة.

شاركت في فعاليات المنتدى أكثر من 40 دولة أفريقية وعدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة، فضلاً عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.

وفي ختام المنتدى الذي شارك فيه العديد من وزراء العمل والتأهيل وشؤون الهجرة من مختلف دول الإتحاد الأفريقي، تم اعتماد تقرير المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، والاتفاق على آلية انعقاد المنتدى لضمان استمراريته ومساهمته في تعزيز جهود الدول الأفريقية في تنفيذ تعهداتها بموجب العهد الدولي لهجرة آمنة.

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