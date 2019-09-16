العرفي : الشرطة النسائية بالبحث الجنائي تباشر عملها بخطة تأمين ظهر القوات المسلحة

البريقة 16 سبتمبر 2019 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي إن العمل يسير وفق الخطة المعدة من قبل الإدارة بتأمين الطريق العامة من أجدابيا شرقاً وحتى سرت غرباً وذلك لحماية ظهر القوات المسلحة، بحسب التعليمات الصادرة من معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف في أبريل الماضي .

وأوضح العرفي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أنه تمت إضافة عناصر من الشرطة النسائية التابعة لإدارة البحث الجنائي بهذه الخطة لتأمين وتفتيش كافة السيارات المارة على تمركزات البحث .

وذكر أن هذه الخطوة جاءت للتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن والمساس بالاستقرار والسكينة العامة. (وال – البريقة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال