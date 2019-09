البحرية الليبية: إنقاذ 300 مهاجر شمال شرق طرابلس

خاص المتوسط/ حنان منير

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، العميد أيوب قاسم إنقاذ 300 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية.

وقال قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن الزورق فزان التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل – طرابلس، أنقذ 300 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية، على أبعاد مختلفة (80 ميلا، 55 ميلا، 44 ميلا على التوالي) شمال شرق طرابلس.

وأشار قاسم، إلى أن المهاجرين من جنسيات مختلفة، وبينهم أطفال ونساء، لافتا إلى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث نقطة الإنزال لحرس السواحل.

