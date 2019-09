ضمن برنامج دمج الشباب.. اليونيسيف تنظم احتفالات في عدة مدن

المتوسط

احتفل عدد من الشباب والشابات ممن شارك في أنشطة اليونيسف على مدار العام باليوم العالمي للشباب 2019 في مدن مختلفة في ليبيا تحت عنوان “تحويل التعليم”، حيث أقيمت المهرجانات الثقافية وحفلات التخرج في زوارة، سبها، البيضاء، الزنتان.

وأوضحت منظمة اليونيسيف أن هذا الحفل يأتي في إطار برنامج “نحو المرونة والاندماج الاجتماعي للمراهقين والشباب في ليبيا”، حيث تم تدريب العديد من الشباب والشابات لإعدادهم للانخراط في قوة العمل.

وأضافت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك “عندما يتم إعداد الشباب وتمكينهم، يمكنهم تسخير طاقاتهم ومواهبهم لتحويل واقعهم إلى عالم من الفرص – لأنفسهم ولنا جميعا”

