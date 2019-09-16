ليبيا تشارك في المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة بالقاهرة

شاركت ليبيا وأثر من 40 دولة أفريقية في فعاليات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن رئيس جهاز مكافحة غير الشرعية عقيد المبروك عبدالحفيظ شارك في فعاليات المنتدى بحضور الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإفريقية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية وذلك للتباحث حول القضايا التي تؤثر في إدارة الهجرة في إفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن المنتدى بحث بيانات وإحصاءات الهجرة وإداراتها المستدامة في الأجندة الوطنية والإقليمية والقارية وفتح حوار حول طرق تطوير وتعزيز عملية جمع واستخدام بيانات وإحصاءات الهجرة الدقيقة والمفصلة من أجل الإدارة الفعالة لجوانبها المختلفة في القارة الإفريقية وتعزيز إدارة البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها من أجل تدبير فعال لظاهرة الهجرة في إفريقيا وإنشاء مجموعة عمل قارية معنية بإحصاءات الهجرة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز إحصاءات الهجرة والعمل المشترك والتعاون في قضايا الهجرة والتنقل البشري على صعيد القارة.

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد المبروك عبدالحفيظ خلال المنتدى أن الدولة الليبية تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة عبور لهؤلاء المهاجرين وليست المقصد لهم مشيراً إلى أن حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي يتواجدون داخل الأراضي الليبية وخارج مراكز الإيواء بينما يتواجد حوالي 7000 مهاجر داخل هذه المراكز مطالباً دول الاتحاد الأفريقي بدعم الدولة الليبية تجاه هؤلاء المهاجرين ولا يقتصر هذا الدعم للنزلاء داخل مراكز الإيواء وإيجاد الحلول ووضع الخطط الضرورية لملف الهجرة غير الشرعية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الدولة الليبية تعمل من خلال الاتحاد الأفريقي على مواجهة هذا الظاهرة مبيناً بأن سيادة الدولة الليبية والقانون المحلي لمواجهة ومكافحة الهجرة هي الفيصل في معاملة الدولة الليبية للمهاجرين والجريمة المنظمة وبأن السلطات الليبية تواجه العديد من المشاكل تجاه هذا الملف في مكافحة ومحاربة عصابات التهريب والإتجار بالبشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وجرى في ختام المنتدى عقد الاجتماع الوزاري والذي شارك فيه العديد من وزراء العمل والتأهيل وشؤون الهجرة من مختلف دول الاتحاد الأفريقي وجرى خلاله اعتماد تقرير المنتدى الإفريقي الخامس للهجرة الذي عقد يومي 14 و15 بالقاهرة، والاتفاق على آلية انعقاد المنتدى لضمان استمراريته ومساهمته في تعزيز جهود الدول الأفريقية في تنفيذ تعهداتها بموجب العهد الدولي لهجرة آمنة.

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