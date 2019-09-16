رفض “حليب تركي” يحتوي على “سموم مرتفعة”

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الاثنين، رفض شحنة حليب موردة من تركيا لارتفاع نسبة السموم الفطرية فيها.

وقال المركز بصفحته الرسمية في “فيسبوك”، إن الشحنة المرفوضة هي عبارة عن حليب معقم نصف دسم يحمل العلامة التجارية “AKBEL” بكمية 3600 “استيكة”

وأضاف المركز أن الشحنة وصلت إلى ميناء مصراتة البحري وتم رفضها بعد أن تبين ارتفاع نسبة السموم الفطرية عن الحد المسموح به حسب المواصفة القياسية 356 لسنة 2015.

يشار إلى أن المركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض باستمرار شحنات تصل من الخارج لعدم مطابقتها للمواصفات الليبية، كما أنه ينفذ حملات تفتيشية على المحلات والمطاعم تفضي إلى ضبط مخالفات خطيرة تهدد صحة المواطن.

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