البحث الجنائي يعزز نقاط التفتيش في غرب إجدابيا بالشرطة النسائية

إجدابيا-العنوان

عززت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة نقاط تفتيشها الممتدة من إجدابيا وحتى النوفلية بعناصر من الشرطة النسائية.

وتواصل الإدارة منذ أبريل الماضي تنفيذ الخطة المعدة بشأن تأمين الطريق العامة من إجدابيا شرقًا وحتى سرت غربًا.

وأعلنت الإدارة تزويد نقاط التفتيش بعناصر من الشرطة النسائية التابعة لها للمشاركة في تنفيذ الخطة بهدف تأمين وتفتيش كافة السيارات المارة على تمركزات البحث.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي، إن العمل يسير وفقًا للخطة المعدة من قبل الإدارة، وذلك لحماية ظهر قوات الجيش الوطني.

وأوضح العرفي، أن تنفيذ الخطة يأتي بناء على التعليمات الصادرة من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في أبريل الماضي.

وأضاف العرفي، أنه تمت إضافة عناصر من الشرطة النسائية التابعة لإدارة البحث الجنائي.

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