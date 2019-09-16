«خارجية الموقتة» تنظم صالونًا سياسيًّا في طبرق لإحياء ذكرى عمر المختار

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة، مساء اليوم الإثنين، بفندق دار السلام في مدينة طبرق صالونًا سياسيًّا حول سيرة شيخ الشهداء عمر المختار ومواقفه الشجاعة إبان الاحتلال الإيطالي لليبيا، بحضور عدد من المهتمين بالشأن السياسي وأساتذة التاريخ بجامعة طبرق.

وأُقيم الصالون السياسي تحت عنوان «استحضار للذاكرة ورؤية للمستقبل» بحضور وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، الذي أثنى على دور الشيخ عمر المختار ورفاقه في محاربة الغزو الإيطالي لليبيا الذي بدأ في العام 1911.

وتحتفل ليبيا، اليوم الإثنين، بإحياء الذكرى الـ88 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الذي يصادف الـ16 من شهر سبتمبر.

وبحسب القانون رقم (5) الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق بتاريخ 8 يناير 2012، الخاص بالعطلات الوطنية والدينية، فإن اليوم عطلة رسمية في أنحاء ليبيا كافة، لمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 16 سبتمبر.

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