صور..عناصر من الشرطة النسائية تشارك في تأمين الطريق من أجدابيا إلى سرت

أعلن مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي ،أنه تمت إضافة عناصر من الشرطة النسائية التابعة لإدارة البحث الجنائي ،للمشاركة في خطة تأمين وتفتيش كافة السيارات المارة على تمركزات البحث من أجدابيا شرقاً وحتى سرت غرباً.

وقال العرفي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ، إن هذه الخطوة جاءت للتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن والمساس بالاستقرار والسكينة العامة ،مشيرا أن العمل يسير وفق الخطة المعدة من قبل الإدارة بتأمين الطريق العامة من أجدابيا شرقاً وحتى سرت غرباً وذلك لحماية ظهر القوات المسلحة.



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