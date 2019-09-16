وزير صحة المؤقتة يتفقد امتحانات الزمالة الليبية للجراحة العامة

تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب سير إجراء امتحانات الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة، والتي نظمت خلال اليومين الماضيين بمدينة طبرق.

ووفق مكتب الإعلام بالوزارة فقد رافق وزير الصحة، النائب الصالحين عبد النبي، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، وذلك لأهمية هذه الامتحانات التي تجرى لأول مرة في طبرق.

يذكر أن امتحانات الزمالة الليبية في تخصص الجراحة العامة على مستوى ليبيا أجريت بمشاركة سبعة عشر ممتحنا من داخل ليبيا وخارجها، وواحد وثلاثين طالبا من جميع أنحاء البلاد، بحضور نخبة من أصحاب تخصصات الجراحة العامة المختلفة.

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