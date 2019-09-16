الصحة العالمية: توزيع أدوية ومستلزمات لخدمة 220 ألف مريض في ليبيا

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أنه قدم، خلال الأسبوع الماضي، مستلزمات طبية وأدوية لخدمة نحو 220 ألف مريض لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «منظمة الصحة العالمية قدمت الأدوية واللوازم لخدمة 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء ليبيا»، موضحًا أن هذه الإمدادات موجهة إلى الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة.

اقرأ أيضًا: «الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب

وبنهاية يوليو الماضي، أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية، إليزابيت هوف، استمرار المنظمة في تقديم تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في ليبيا، وذلك فور تكليفها كممثلة للمنظمة في ليبيا.

وأضافت: «إننا نؤكد الأولوية والاستمرار في دعم العمل الذي بدأ في المجال الصحي في ليبيا، الذي تركز في السنوات القليلة الماضية في التغطية الصحية العامة في ليبيا وخدمة كل المواطنين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا