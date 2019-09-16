البحث الجنائي يعدم كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة

أخبار ليبيا24

أعدمت إدارة البحث الجنائي يوم الأحد كمية كبيرة من الحبوب المهلوسة جرى ضبطها بالتنسيق مع نقطة تمركز العقيلة غربي إجدابيا.

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي أن ضبط الكمية جاء بعد ورود معلومات حيث تم نصب كمين محكم للجناة باليومين الماضيين في إحدى النقاط الأمنية التابعة للإدارة الأجهزة الأمنية المتعاونة مع البحث الجنائي لضبط الجناة.

وقال العرفي إن إعدام الكمية المضبوطة، جاء بناءً على تعليمات النيابة العامة، وذلك بحضور عضو النيابة ورئيس الفرع النقيب معتز السعيطي وضباط وضباط صف الفرع.

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