الإدارة العامة للبحث الجنائي تعدم كمية كبيرة من الحبوب المهلوسه

أجدابيا 16 سبتمبر 2019 (وال) – تمكن عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي وبالتنسيق مع نقطة تمركز العقيله من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المهلوسه .

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي إنه بعد ورود معلومات بخصوص الكمية تم نصب كمين محكم للجناة باليومين الماضيين في أحد الاستيقافات الأمنية التابعة للإدارة الأجهزة الأمنية المتعاونة معها لضبط الجناة .

العرفي أوضح أنه قد تم اليوم الأحد إعدام الكمية المضبوطة، بناءً على تعليمات النيابة العامة، وذلك بحضور عضو النيابة و رئيس الفرع النقيب معتز السعيطي وضباط وضباط صف الفرع . (وال – أجدابيا ) ع ع

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