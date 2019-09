من القاهرة.. رئيس جهاز مكافحة الهجرة :عدد المهاجرين داخل ليبيا يبلغ 700 ألف مهاجر

كشف رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، العقيد المبروك عبدالحفيظ أن عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية يبلغ 700 ألف مهاجر غير شرعي خارج مراكز الإيواء وسبعة آلاف مهاجر داخل هذه المراكز.

وطالب، في تصريحاته خلال المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي أقيم في القاهرة بداية من السبت الماضي وانتهى اليوم الاثنين- دول الاتحاد الأفريقي بدعم الدولة الليبية تجاه هؤلاء المهاجرين وألا يقتصر هذا الدعم للنزلاء داخل مراكز الإيواء، وإيجاد الحلول ووضع الخطط للتعامل معهم.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

