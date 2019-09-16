إطلاق حملة بهون للقضاء على القوارض والحشرات

نظم الهلال الأحمر فرع هون بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة حملة قام خلالها بتوزيع مبيدات حشرية على المواطنين والمزارعين بالمدينة.

استهدفت الحملة توزيع ما يزيد عن 1000 كيس من المبيدات للقضاء على القوارض والحشرات الضارة، على المواطنين والمزارعين مرفقة بإرشادات تم إعدادها وطباعتها في نشرة خاصة توضح طريقة الاستعمال والتحذيرات الخاصة به

يذكر ان الشركة العامة لخدمات النظافة بالجفرة كانت قد وضعت خطة لمكافحة القوارض بالمنطقة، بالتعاون مع الهلال الأحمر، منذ 7 سبتمبر الماضي، على أن تنفذ الخطة في عدد من المواقع بالمدينة بإشراف مكتب خدمات النظافة بالمدينة.

وتعاني بلدية الجفرة من انتشار للحشرات والقوارض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة كما عانت مزارع النخيل فيها من آفة سوس النخيل الحمراء التي تهدد أشجار النخل فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية