الصحة العالمية: ألمانيا تقدم مساعدات طبية طارئة لليبيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ألمانيا تقدم مساعدات طبية لشرق ليبيا وجنوبها وغربها.

وأوضحت المنظمة عبر تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المستشفيات والعيادات الليبية تحتاج إلى إمدادات ثابتة من “الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو” مضيفة “يضمن الدعم المقدم من حكومة ألمانيا توفر مخزونات الطوارئ في شرق ليبيا وجنوبها وغربها خلال حالات الطوارئ”.

من جانبه قال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن بلاده تدعم هذا البرنامج موضحا أنه “يعزز الاستعداد لحالات الطوارئ من المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا معربا عن شكره “للأطباء والممرضين والعاملين الذين يقدمون الرعاية الصحية في ظل ظروف صعبة”.

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