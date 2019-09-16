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“طيران المؤقتة” تدين إيقاف الوقود عن مطار الزنتان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة إيقاف حكومة الوفاق إمدادات وقود الطيران إلى مطار الزنتان مما تسبب في تأخير إحدى رحلات الحقول النفطية السبت الماضي.

وقالت المصلحة في بيان، اليوم الاثنين، إنه وبسبب إجراء حكومة الوفاق ستتوقف الرحلات نهائياً من وإلى مطار الزنتان.

وطالبت المصلحة الجميع بالوقوف على حياد لمصلحة المواطنين وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

وكان مراسل قناة “218NEWS” في مدينة الزنتان، أفاد أن طائرة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط تقل موظفين تابعين لحقل المسلة النفطي لم تتمكن من الإقلاع من مطار الزنتان لعدم تزويدها بالوقود.

وأضاف المراسل أن المجلس الرئاسي منع تزود الطائرة بالوقود بدعوى استخدام وقود الطيران في تزويد الطائرات الموجودة بقاعدة الوطية الجوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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