آمر منطقة الكفرة العسكرية لواء بالقاسم لابعج يزور قسم الإنارة بالمنطقة

قام آمر منطقة الكفرة العسكرية لواء بالقاسم لابعج اليوم الاثنين، رفقة بعض الضباط، بزيارة قسم الانارة بالمنطقة، وذلك لتفقد سير عمل قسم الانارة بطريق المديرية.

وقال المكتب الإعلامي بالمنطقة الكفرة العسكرية أن لواء بالقاسم لابعج التقى مدير دائرة توزيع الكهرباء الكفرة المهندس فتحي علي اخريم ،من جانبه أكد مدير دائرة توزيع الكهرباء الكفرة المهندس فتحي علي اخريم، أن سير عمل بقسم الإنارة على أفضل ما يرام، تحت الحملة التي أطلقها آمر منطقة الكفرة العسكرية (يا الـكُـفـرة ضـيك ضـاوي).

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