الفاندي: الإخوان المسلمين حاولوا زرع الفتنة بين أبناء ترهونة

أكد رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة الشيخ صالح الفاندي ، أن الإخوان المسلمين حاولوا زرع الفتنة بين أبناء ترهونة لكن على الشعب الليبي إدراك أن ترهونة أكبر من الإخوان والعصابات المارقة في طرابلس، مضيفاً أنهم لا يلتفتون لهذه الإشاعات.

وترحم الفاندي على شهداء الجيش في ربوع ليبيا من الشرق للجنوب والغرب، واصفاً مراسم التشييع التي أقيمت بساحة الشهداء في ترهونة بـ”المهيبة” حيث تعد رسالة لكل من يشكك في ترهونة وأهلها.

