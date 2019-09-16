حديد : حفتر ينتقم لداعش بقصفنا سرت

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، طه حديد، اليوم الإثنين، عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين نتيجة للقصف الجوي الذي شنته قوات الجيش مستهدفة مواقع لقوة حماية وتأمين سرت.

واعترف حديد، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ما عجزت عنه داعش خلال 8 أشهر ولم تستطع فعله ضد قوات عملية البنيان المرصوص وهو القصف الجوي، تفعله قوات الجيش، حسب وصفه .

واعتبر الناطق باسم تأمين سرت، أن حفتر بهذا القصف، كأنه ينتقم لخسارة داعش ويعطيهم هدايا مجانية للتنظيم بقصفه للقوة التي هزمت التنظيم وتلاحقه في الصحراء وقبضت على عديد الفلول الهاربة .

وأعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الجوى الذي شهدته مواقعها إلى قتيلين .

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القتيلان هما امحمد فتحي غباق، وعلي عبدالسلام أبوشوفة قحيط.

وأعلنت غرفة عمليات سلاح الجو بقوات الجيش استهداف ما يسمى غرفة عمليات سرت “المظلة” والتي كانت تجهزها مع جنود أتراك قرب مصنع الأعلاف .

وتحصلت أخبار ليبيا 24 على بعض الصور تظهر إعطاب سيارات عسكرية تابعة لحماية سرت، ما يؤكد أن الاستهداف كان لمقر تستخدمه هي بعكس مانشرت أنه مواقع مدنية .

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