الصحة العالمية: تقديم مساعدات طبية لعلاج 220 ألف مريض في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم مساعدات طبية لعلاج 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر.

وأوضحت المنظمة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها قدمت “الأدوية والمستلزمات لمساعدة 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر” لعلاج “الالتهابات والإصابات والأمراض المزمنة”.

وبينت المنظمة أن “صندوق الأمم المتحدة المركزي يدعم الاستجابة لحالات الطوارئ” للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة.

وأشارت المنظمة إلى وصول “الإمدادات الطبية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بالقرب من اوباري بفضل الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

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