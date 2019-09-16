عمليات الجيش الوطني تصل إلى سرت

في توسع رقعة الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، امتد القصف المتبادل بين الطرفين ليصل مدينة سرت، اليوم الاثنين.

وأعلنت قوة حماية سرت أن الجيش الوطني قصف مواقع تابعة لها ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة فقط من محاولة استهداف قوات الوفاق لقاعدة الجفرة حيث رد عليها الجيش بضربات استهدفت مواقع في الكلية الجوية مصراتة وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة، وتدمير ثكنات تابعة لغرفة العمليات التي تسير هذه الطائرات.

ولم يكن التحرك تجاه سرت وليد اللحظة، فقد أعلن الجيش خلال الأيام الماضية استهدافه مركبات عسكرية تابعة للوفاق حاولت التسلل إلى المدينة ودمر 15 منها.

وتشهد منطقة العربان شمال غريان أيضا تحركات من كلا الطرفين في حين ما تزال محاور الزطارنة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار تشهد اشتباكات لم تهدأ في محاولة التقدم نحو نقاط قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس.

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