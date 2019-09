الكشف عن ملابسات القبض على فتاة ليبية بتهمة تزوير العملة

القت وحدة التزييف والتزوير التابعة لإدارة البحث الجنائي بنغازي القبض على فتاة بحوزتها مبالغ مالية كبيرة من العملة الليبية المزورة، أثناء محاولتها توزيعها.

وأوضح مكتب الإعلام بإدارة البحث الجنائي، أنه قد وردت معلومات من أحد المصادر الموثوقة عن قيام فتاة بهذا الجرم مما استدعي إعداد محضر وملاحقة الفتاة وجمع معلومات عنها.

وأشار المكتب، إلى أنه بناء على تأشيرة من النيابة العامة في مديرية أمن بنغازي تم إعداد كمين محكم والقُبض عليها وبحوزتها، مبلغ مالي، وجهاز تصوير خاص بتزوير العملة بالتعاون مع شخص أخر.

وبين المكتب، أنه بعد التحقيق مع الجناة اعترفوا بما نسب إليهم، وتم إعداد محضر استدلال وأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

