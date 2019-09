الصحة العالمية: تقديم مساعدات لعلاج قرابة نصف مليون مريض في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم مساعدات طبية لعلاج 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر.

وبينت المنظمة في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها قدمت “الأدوية والمستلزمات لمساعدة 220 ألف مريض لمدة 3 أشهر” لعلاج “الالتهابات والإصابات والأمراض المزمنة”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “صندوق الأمم المتحدة المركزي يدعم الاستجابة لحالات الطوارئ” للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة.

ولفتت المنظمة إلى وصول “الإمدادات الطبية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية بالقرب من أوباري بفضل الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

