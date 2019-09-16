القبض على صيدلاني يُتاجر بمواد مسكرة في بنغازي

تمكن قسم البحث الجنائي ببنغازي، من القبض على شاب مهنته صيدلي، لقيامه بالاتجار بــ المواد المسكرة في منطقة طابلينو ،وفق ما أفاد به مدير المكتب الإعلامي بمديريه آمن بنغازي نقيب أحمد ضو المسماري.

وقال ضو المسماري ،إنه تم ضبط بحوزة الشاب على عدد “4” قنينات كبيرة سعة 6 لتر، وتنبعث منها رائحة الخمر، وأنه خلال التحقيق معه تبين أن مهنته صيدلي، ويعمل بصيدلية بمنطقة الحدائق، ويقوم بشراء المستحضرات والكحول الطبية، ويقوم بخلطها بعد إضافة نكهة إليها ومن ثم يقوم ببيعها بمقابل 100 دينار.

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