المسماري: معركة تحرير طرابلس ستزيد وتيرتها خلال الأيام القادمة

طرابلس 16 سبتمبر 2019 (وال) – قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لواء أحمد المسماري، إن قوات سلاح الجو الليبي استهدفت القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات التركية المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة، مشيرًا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت رحاها خلال 72 ساعة الماضية جنوبي طرابلس.

وأضاف المسماري – في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد – أن قوات القيادة العامة مستنفرة وجاهزة، لحين صدور أمر من القائد العام بالتحرك، وأنها “تقترب رويدا رويدا من طرابلس، والمعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتدل مرحلة حاسمة جدا، وستسمعون أخبار سارة قريبا”.

ولفت المسماري إلى أن “تركيا تقدم دعمًا عسكريًا لميليشيات الوفاق بالطائرات المسيرة، وخطا بحريًا وطيرانًا بين أنقرة ومصراتة”.

وقال المسماري أن القوات المسلحة رصدت عناصر من مجلس شورى درنة الإرهابي هاربة من مدينة درنة تقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق.

وأشار المسماري إلى أنه ضبط 37 مهاجرا غير شرعي من السودان في المنطقة العسكرية الكُفرة بينهم يمني طلب الذهاب إلى طرابلس فجرى القبض عليه وإيداعه السجن .

وتعهد المسماري باستمرار المعارك حتى يتم دحر الإرهابيين، منوهاً أن معركة طرابلس هي عملية مهمة من أجل إنجاح أي عملية سياسية في ليبيا. (وال – طرابلس) س م

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