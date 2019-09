اتهم الصحفي الصومالي، يوسف جبوبة، ‏دولة قطر بمواصلة ممارسة سياستها ذات الوجهين، حيث تتباهى بصداقتها مع الغرب ونبذها للإرهاب، بينما تدعم قوى التطرف في العالم الإسلامي بالمال والعتاد، كما يحدث في الصومال وليبيا وأماكن أخرى.

وأفاد جبوبة، في تصريحات لصحيفة اليمن العربي، اليوم الاثنين، بأن أجهزة الأمن في جمهورية صومال حصلت مؤخرا، على معلومات تؤكد تمويل قطر لبعض الجماعات الدينية الخاصة وبعض الأئمة والخطباء المعروفين لحثهم على ترسيخ وتدوير الأفكار الخاطئة الداعمة للإرهاب.

The post صحفي صومالي يتهم قطر بمواصلة دعم الإرهاب بليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية