لجنة لحل تذبذب الكهرباء بساحل بنغازي

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة إنه وبناء على مناشدات أهالي منطقة الساحل الشرقي لمدينة بنغازي لحل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي لديهم، تم تكليف لجنة عليا لحل الاختناقات بشبكة كهرباء ساحل شرق بنغازي

وأوضح خليفة أن هذا التكليف جاء بناء علي تعليمات من الحكومة المؤقتة وقرار المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المنبثقة عن “المؤقتة”، حيث خلصت اللجنة إلى إجراءات عاجلة لحل المشكلة في هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة.

وأشار المتحدث باسم شركة الكهرباء إلى أنه تم نقل محول 220 كيلو فولت وتركيبه بمحطة سيدي منصور، وكذلك استكمال مشروع ربط كوابل 30 كيلوفولت من محطة سيدي منصور إلى محطة سيدي خليفة والتي تم توريدها عن طريق هيئة الكهرباء وتنفيذ الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للكهرباء القابضة.

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