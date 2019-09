المتوسط:

أكد طه حديد، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في سرت ، أن”( الجيش) شن ثلاث غارات جوية مواقع قواتنا في سرت إحداها ضربت قاعدة القرضابية الجوية واثنتان استهدفتا مواقعنا في منطقة السبعة”.

وأكمل حديد، في تصريح لفرانس برس اليوم الاثنين ، أن ” الضربات الجوية خلفت سقوط قتيلين و 18 جريحا من عناصرنا”

The post المتحدث باسم قوات الوفاق في سرت: مقتل اثنين وإصابة 18 إثر 3 غارات جوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية