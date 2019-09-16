الجنائي بنغازي يلقي القبض على صيدلاني يُتاجر بمواد مسكرة

بنغازي 16 سبتمبر 2019 (وال) – تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي، من القبض على المدعو “ع . ع . ع”، مهنته صيدلي، لقيامه بالاتجار بــ المواد المسكرة في منطقة طابلينو.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديريه آمن بنغازي نقيب أحمد ضو المسماري – في تصريح خاص لوكالة الانباء الليبية – إنه “بعد تلقينا معلومات من المصادر السرية، تم تكليف التحريات بإعداد محضر وجمع المعلومات، حيث تم تأكيد التحريات عن صحة المعلومة”.

وتابع المسماري : “بتاريخ 9 سبتمبر 2019، تم إعداد كمين تم خلاله ضبط الجاني على متن سيارة نوع “سامسونج”، وهو يقوم بترويج المواد المسكرة.

وأكد المسماري أنه تم استحضار المدعو (ع. ع .ع) إلى القسم والاستدلال معه، وبعد أن ضبط بحوزته على عدد “4” قنينات كبيرة سعة 6 لتر، وتنبعث منها رائحة الخمر، وأنه خلال التحقيق معه تبين أن مهنته صيدلي، ويعمل بصيدلية بمنطقة الحدائق، ويقوم بشراء المستحضرات والكحول الطبية، ويقوم بخلطها بعد إضافة نكهة إليها ومن ثم يقوم ببيعها بمقابل 100 دينار.

وأضاف المسماري أنه تم الاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة في القضية رقم (2019/290) قاريونس. (وال – بنغازي ) ر س

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