غارات استباقية للجيش على مواقع تابعة لقوات الوفاق في سرت

أخبار ليبيا24-خاص

شنت القوات الجوية بالجيش الوطني ضربات جوية على مواقع تابعة لقوات تابعة لحكومة الوفاق بمدينة سرت ما أدى إلى تدمير عدد من المقرات والآليات.

وتداول ناشطون صوراً تظهر بعض الدمار الذي خلفه قصف جوي على أحد المواقع التابعة لـ “قوة حماية وتأمين سرت” صباح اليوم الإثنين.

وقالت عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق إن مواقع لقوة حماية وتأمين سرت تعرضت صباح اليوم لقصف جوي.

وفيما قالت مصادر، أن القصف أدى إلى مقتل اثنين، أعلن الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية لثلاث غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للقوة اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر، لأخبار ليبيا 24 أن القصف أدى إلى تدمير نحو 50 آلية وأكثر من 21 قتيلًا و25 جريحًا.

وأكدت المصادر، أن القصف أجبر نحو 60 آلية بقيادة آمر الكتيبة 166 التابعة للمنطقة الوسطى “محمد الحصان” إلى الفرار عبر طريق “عرعار” باتجاه مصراتة.

وقالت مصادر عسكرية تابعة للجيش الوطني إن سلاح الجو نفذ ضربات جوية مكثفة استهدفت تحركات لمقاتلي حكومة الوفاق في وسط وضواحي سرت.

وأكدت المصادر، أن القصف استهدف غرفة العمليات الرئيسية لقوات تهدد الهلال النفطي وقاعدة الجفرة الجوية، والتي تمثل بالنسبة للجيش الوطني مركز ربط الشرق بالجنوب والغرب.

وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء يوم الأحد، إن الموقف في غرفة عمليات سرت الكبرى سليم وأن المنطقة تحت الاستطلاع الدائم.

وحذر المسماري الأهالي وخاصة الصيادين من التجول في المنطقة الممتدة من العقيلة شرقًا حتى سلطان غربًا قرب سرت، لكي لا يكونوا هدفًا لسلاح الجو.

وأكد المسماري أن سلاح الجو أفشل هجومًا لقوات الوفاق على قاعدة الجفرة وأَسقط ثلاث طائرات مسيرة، كما رد بهجوم مباغت استهدف عدة نقاط وآليات تابعة لقوات الوفاق.

وأضاف، أن القوات الجوية، تنفذ تحركات استطلاع على كامل الأراضي الليبية، لتحديد مناطق قوات الوفاق وتمركزاتها داخل مناطق العمليات أو خارجها، مشيرا إلى رصد تحشيد قوات بمنطقة بوقرين، قادمة من مصراتة.

وأشار المسماري، إلى أن حملات الاستطلاع التي تنفذها القوات الجوية، رصدت نقل إرهابيين من مصراتة إلى سرت وتجهيز قاعدة القرضباية لتكون قاعدة تركية، عبر توصيل خطوط النت، وتقديم مجموعات نحو منطقة بونجيم.

وقال إن القوات الجوية استهدفت 10 سيارات في القاعدة الإدارية بمنطقة بوقرين تحمل الأسلحة والذخيرة، كما دمرت 15 سيارة مسلحة في أبو نجيم، إضافة إلى استهداف القاعدة التركية لتخزين الطائرات المسلحة في مصراتة وتدمير 4 دشم للتخزين.

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