الخرطوش: 60 قتيلا في صفوف قوات الوفاق خلال الاشتباكات بمحاور طرابلس

أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أن الاشتباكات بمحاور الزطارنة ومنطقة وادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية وكوبري المطار، كبدت ما وصفها بالمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق خسائر تفوق الـ 60 قتيلا وآليات في محاور العاصمة.

وكان الناطق الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، أعلن تقدم الجيش في محور طريق المطار والسواني والطويشة.

وقال الخرطوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، السبت إن الجيش سجل تقدما في عدد كبير من المحاور جنوب العاصمة، مؤكدا أن اللواء 73 حقق إنجازا في محاور طريق المطار والسواني، متقدما باتجاه منطقة الطويشة.

