رئيس مجلس النواب: الليبيين لازالوا يسيرون على درب أجدادهم في كفاح الغزاة

طبرق-العنوان

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في كلمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار إن أبناء الشعـب الليبي لازالوا يسرون على درب الأجداد والآباء في كفاحهم ونضالهم ضد الغزاة والمستعمرين متسلحين بإيمانهم بالله أولاً ثم بإيمانهم بعدالة قضيتهم وحبهم لتراب الوطن الطاهر.

وأضاف في بيان أن “أبناء شعبنا العظيم لا يزالوا يدفعون ثمناً غالياً من أجل رفعته وصونه من كيد الكائدين ومكر الماكرين”.

وقال: “نرفع باسم الشعب الليبي ومجلس النواب أسمى آيات التقدير والامتنان إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بأغلى ما يملكون أرواحهم الطاهرة الزكية فداءً للوطن وخلاصه من براثن الإرهاب والتطرف وفي سبيل أن ينال الشعب الليبي العيش الكريم وأن يعيش بحرية وسلام”.

وأضاف، “نرفع في هذه الذكرى العظيمة أسمى آيات التقدير والامتنان لأمهات الشهداء وأسرهم وذويهم الذين وهبوا الوطن أغلى ما يمكن أن يجود به إنسان فلذات أكبادهم الغالية من خيرة أبناء الوطن الذين وهبونا جميعاً ما نعيشه اليوم من حرية وأمن وطمأنينة عقب تحرير معظم تراب الوطن الغالي من الإرهاب والتطرف وقوى البغي، كما نرفع تحية إكبار لكل الأبطال المرابطين في الثغور في ساحات الوغى من أجل تحرير ما تبقى من تراب الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون وعملاء الدول الداعمة للإرهاب”.

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