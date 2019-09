في بنغازي .. القبض على صيدلي يُتاجر بمواد مسكرة

أعلن قسم البحث الجنائي ببنغازي، تمكن دورية من القبض على شاب مهنته صيدلي، لقيامه بالاتجار بــ المواد المسكرة في منطقة طابلينو.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديريه آمن بنغازي نقيب أحمد ضو المسماري، إنه تم ضبط الشاب وبحوزته عدد “4” قنينات كبيرة سعة 6 لترمن الخمور، وأنه خلال التحقيق معه تبين أن مهنته صيدلي، ويعمل بصيدلية بمنطقة الحدائق، ويقوم بشراء المستحضرات والكحول الطبية، ويقوم بخلطها بعد إضافة نكهة إليها ومن ثم يقوم ببيعها بمقابل 100 دينار.

