دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في بنغازي

بنغازي 16 سبتمبر 2019 (وال)- أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في مدينة بنغازي.

هذا ورافق دولته خلال جولته، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وشملت جولة دولته عددًا من المتنزهات العامة، وذلك لمتابعة سيّر العمل بها، كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

وأصدر دولته تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة، بضرورة تجهيز هذه المتنزهات وفقًا لأعلى مستوى.

وكان دولته قد أصدر في وقت سابق، حزمة من التعليمات، بينها إعادة إحياء حديقة 23 يوليو، حديقة الاستقلال بشارع جمال عبد الناصر سابقًا، من حيث الشكل والمرافق المتكاملة، وكذلك البستنه وأعمال التشجير المصاحبة.

وتأتي جولة دولة رئيس مجلس الوزراء، ضمن جولات دورية يُجريها لتفقد مشاريع الحكومة المؤقتة ببلدية بنغازي، والتي تجريها ضمن مشاريع مجلس الوزراء ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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