اخبار ليبيا الان

قيس سعيّد يكشف لـ”218″ رؤيته للملف الليبي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المرشح لرئاسة تونس، قيس سعيّد، في تصريحات خاصة لـ”218NEWS”، عن توجه السياسات التونسية المتوقعة حيال الملف الليبي حال فوزه بالانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لاستطلاعات الرأي بين الناخبين التونسيين انتقال المرشحين سعيد، ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات في مفاجأة من العيار الثقيل للسياسيين والحزبيين التونسيين.

ودعا سعيّد إلى ضرورة أن تكون الممارسات الداخلية في ليبيا، تتطابق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وقال “آن الأوان أن يرفع كثيرون أيديهم عن ليبيا حتى يقرر الشعب الليبي مصيره بنفسه”.

وصرّح سعيّد أنه لم يدخل سباق الانتخابات الرئاسية من أجل التنافس أو السباق مع أي متنافس آخر في الانتخابات، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية لم تكن من الحملات المعهودة والمألوفة في مثل هذه المناسبات.

وقال إن تونس دخلت مرحلة جديدة من التاريخ لا يمكن إدارتها بنفس الآليات القانونية القديمة، حيث إن الشعب هو الفاعل الرئيسي ومن يصنع القرار المركزي والقوانين الوطنية التي تعبر عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مرشح الخوان الساقط تتح مورو مرشح حزب النهبة ورئيسه راشى الفنكوشى الذى لم تفلح رشاويه الانتخابية بتمويل قطرى ان تتجه وسقط بجداره قبل ان ينفذ مشروعه بزراعة اشجار على الحدود الليبية لحماية الارهابيين من الضربات الجوية شمش الخوان تغرب فى المغرب العربى بعد ان غربت فى الشرق العربى فى السعودية والامارات ومصر والسودان والاردن والبحرين وفى ليبيا الشعب يريد اعدام الخوان

    رد