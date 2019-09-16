قيس سعيّد يكشف لـ”218″ رؤيته للملف الليبي

كشف المرشح لرئاسة تونس، قيس سعيّد، في تصريحات خاصة لـ”218NEWS”، عن توجه السياسات التونسية المتوقعة حيال الملف الليبي حال فوزه بالانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية لاستطلاعات الرأي بين الناخبين التونسيين انتقال المرشحين سعيد، ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات في مفاجأة من العيار الثقيل للسياسيين والحزبيين التونسيين.

ودعا سعيّد إلى ضرورة أن تكون الممارسات الداخلية في ليبيا، تتطابق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وقال “آن الأوان أن يرفع كثيرون أيديهم عن ليبيا حتى يقرر الشعب الليبي مصيره بنفسه”.

وصرّح سعيّد أنه لم يدخل سباق الانتخابات الرئاسية من أجل التنافس أو السباق مع أي متنافس آخر في الانتخابات، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية لم تكن من الحملات المعهودة والمألوفة في مثل هذه المناسبات.

وقال إن تونس دخلت مرحلة جديدة من التاريخ لا يمكن إدارتها بنفس الآليات القانونية القديمة، حيث إن الشعب هو الفاعل الرئيسي ومن يصنع القرار المركزي والقوانين الوطنية التي تعبر عنه.

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