خاص/ المتوسط

انطلق الآن حفل تأبين شهداء مدينة ترهونة من الضباط الذين استهدفوا في اعتداء الطائرات التركية المسيرة.

يقام الحفل بتنظيم ابناء ترهونة المهجرين ورابطة قبائل ترهونة بمصر والوطن العربي.

ويحضر الحفل عدد من ابناء ترهونة وممثلين عن المجلس الاعلى للقبائل الليبية في الخارج.

