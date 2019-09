المتوسط:

أكد المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد ، أن “الممارسات داخل ليبيا يجب أن تطابق الشرعية الدولية لكن على أرض الواقع الممارسات من عديد الأطراف خارج تلك الشرعية”.

وأضاف سعيد ، في تصريحات صحفية له ، أنه ” آن الأوان أن يرفع الجميع أيديهم عن ليبيا ليقرر الشعب الليبي مصيره بنفسه “.

وتصدر المرشح الرئاسي قيس سعيد النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية ويليه المرشح الرئاسي نبيل القروي.

The post بعد تصدره النتائج الأولية للانتخابات التونسية…تعرف على أول تعليق لـ”قيس سعيد” حول الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية