الثني يقدم العزاء في قتلى اللواء التاسع ترهونة

قدم دولة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين واجب العزاء في شهداء اللواء التاسع والقوة المساندة للجيش في ترهونة وذلك خلال زيارة للعزاء الذي يقيمه أعيان القبيلة وحكمائها في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني قدم العزاء في آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة العقيد عبدالوهاب المقري وآمر القوة المساندة للجيش في ترهونة النقيب محسن الكاني وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني الذين قتلوا في ضواحي طرابلس الجمعة إثر قصف تعرضوا له.

وأكد الثني خلال مراسم العزاء ولقائه بأعيان وحكماء ترهونة أن شهادة هؤلاء العسكريين جاءت بعد مشوار عظيم ومشرّف ، في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية ، وبعد عمل دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا