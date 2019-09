المنظمة الدولية للهجرة تطالب بالإغلاق الفوري” لمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

طالب الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بـ“الإغلاق الفوري” لجميع مراكز الاحتجاز في ليبيا، وذلك في أعقاب اعتقال السلطات الايطالية لثلاثة مهاجرين بتهمة التعذيب والخطف جرت، حسبما تداول إعلامياً، في مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الزاوية بليبيا.

وقال ڤلافيو دي جاكومو في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية اليوم الاثنين “يتعين إغلاق هذه المراكز تمامًا، جميعها. نحن ندخل هذه المراكز من حين لآخر وفي ساعات قليلة في اليوم وليس دائما لأننا بحاجة إلى ترخيص. العناية الطبية ليست دائماً في نطاق تدخلاتنا”.

وأردف “نحن نقوم بتوفير مستلزمات النظافة ، مراتب، بطانيات. نفضل أن نجلب هذه الأشياء لكننا نعرف أن تواجدنا لا يضمن الحقوق للمهاجرين. إنها مراكز تتمتع بظروف غير مقبولة ويجب إغلاقها “.

وقال “حقيقة وجود التعذيب ليست بالأمر الجديد. نحن نفعل كل شيء لتخفيف المعاناة ولكن لا يمكننا تغيير هذا الوضع لأن السلطات الليبية هي من يسيطر (على هذه المراكز) وليس لدينا الحق في تغيير نظام إدارتها”.

