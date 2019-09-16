دولة رئيس مجلس الوزراء يقدم واجب العزاء في شهداء الجيش بترهونة خلال زيارة لمأتم الشهداء في بنغازي

بنغازي 16 سبتمبر 2019 (وال)- قدّم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، واجب العزاء في شهداء اللواء التاسع والقوة المساندة للجيش في ترهونة، خلال زيارته للعزاء الذي يقيمه أعيان القبيلة وحكمائها في بنغازي.

وقدم دولته واجب العزاء في الشهيد عقيد عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة، والشهيد نقيب محسن الكاني آمر القوة المساندة للجيش في ترهونة، وشقيقه الشهيد الجندي عبد العظيم الكاني، الذين استشهدوا في ضواحي طرابلس الجمعة، إثر قصف العدوان” التركي” الغاشم، أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة.

وأكد دولته خلال مراسم العزاء ولقائه بأعيان وحكماء ترهونة، أن شهادة هؤلاء الشجعان، جاءت بعد مشوار عظيم ومُشرّف، في صفوف القوات المسلحة العربية الليبية، وبعد عملٍ دؤوبٍ وجهادٍ وتضحيةٍ.

وأعرب دولته عن أمله من الله عز وجل، أن يتقبلهم مع الصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.

وتعهد دولته لكل الشهداء قائلا: “أن نبقى على طريق الجهاد المقدس، في معركة بناء الوطن حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين”. (وال – ترهونة) س م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال