في ذكرى استشهاد عمر المختار.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدعو للوقوف صفًا واحدًا مع القوات المسلحة

بنغازي-العنوان

تعهدت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار بأنها لن تدخر جهدا في الوقوف معهم وتقديم كافة الرعاية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المسيرة لعملها.

واستذكرت الهيئة في هذا اليوم ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار في السادس عشر من سبتمبر 1931م.

وقالت، “إننا نذكر كل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن أن من يقاتلونكم اليوم هم أحفاد المختار الذين لم ولن يفرطوا في حبة تراب واحدة من تراب الوطن الطاهر الذي ضحى من أجله الآباء والأجداد”.

وبهذه المناسبة، أضافت الهيئة إنها “تحث كافة أبناء الشعب الليبي على الوقوف صفا واحدا مع قواتهم المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمليشيات المسلحة وداعميهم وأن يستلهموا العبر من هذه الذكرى التي تؤكد لنا دومًا بأن كفاح الاجداد ونضالهم وجهادهم هو من جلب لليبيا استقلالها”.

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